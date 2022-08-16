До війни поминали Кирила: храм Святого Миколая на території ліцею Богуна відхрестився від Московського патріархату

Громада виросла в десяток разів за три місяці.

У храмі Святого Миколая, що стоїть на території ліцею Богуна, днями відбулося перше богослужіння після закінчення ремонту. Аж до повномасштабного вторгнення Росії тут служили російською та поминали Кирила.

В квітні у навчальному закладі вирішили змінити церковну юрисдикцію.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

"Три місяці тому тут було геть не так", - повідомляють кореспонденти.

Колишній священик цього храму з помічниками забрали своє майно після того, як їм не подовжили договір оренди. Отцю неодноразово пропонували перейти до ПЦУ. Але він українську церкву не прийняв.

Тож, в квітні йому вказали на двері. З храму він забрав усе. І не тільки ікони. Престол у вівтарі зрізав, квіти з газону викопав.

Парафіяни кажуть, що частина старої громади спочатку пішла слідом за московським батюшкою. Але нині майже всі повернулися.

Священик отець Кіпріан розповів, що стіни храму доводилося фарбувати чотири рази, аби крізь фарбу перестала просвічуватися давня кіптява.

Але головна причина успіху цієї парафії – не в стінах.

"Спілкуємося! Підіймаємо настрій, радість. Щоб людина відчувала, що це життя є єдине, радісне. І людина має прожити щасливим життям", - каже отець Кіпріан.

Раніше повідомлялося, що патріарх Кирило відвідав поранених окупантів у російському госпіталі і назвав їх "подвижниками".

Читайте також: