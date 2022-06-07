Синод РПЦ підпорядкував єпархії в анексованому Криму Кирилу

Синод Російської православної церкви прийняв кримські єпархії УПЦ МП під підпорядкування патріарха Кирила.

Рішення 7 червня ухвалив синод. Йдеться про три єпархії на території анексованого РФ Криму: Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську.

Про це повідомили на сайті Московського патріархату.

"Постановили: прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху московському та всієї Русі та священному синоду Російської православної церкви",- повідомили у Російській православній церкві.

Крім того, синод вирішив утворити на території півострова Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій. Її головою призначити митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.

У Кирила рішення пояснюють тим, мовляв, отримали звернення від кримських митрополитів. Крім того, виходили з "необхідності збереження дієвого канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою" з огляду на "практичну неможливість регулярного зв’язку цих єпархій з Київською митрополією".

Як повідомлялося, архієрейський собор Православної церкви України звернувся до Вселенського патріарха та предстоятелів помісних церков з проханням засудити духовні злочини Московського патріарха Кирила. Церковний синод засуджує ідеологію очільника Російської православної церкви.

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