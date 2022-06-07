У Харкові з-під завалів зруйнованого будинку врятували чоловіка (відео)

Пожежники дістали з-під завалів зруйнованого ворожими обстрілами будинку 52-річного чоловіка.

У ніч проти 7 червня у Київському районі Харкова внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на території приватного будинку.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Крім того, 70-річна жінка отримала травми.

Пожежа охопила площу близько 200 кв.м. Частина будинку була зруйнована.

Займання ліквідовували три пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже двох годин.

Нагадаємо, в Хабаровському краї невідомий підпалив будівлю Росгвардії (відео).

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