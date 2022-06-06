В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які регіони під загрозою

В Україні на 7 і 8 червня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Через сильну спеку пожежна небезпека зберігається у дев’яти областях нашої країни.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
“7-8 червня в Тернопільській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, 8 червня і у Львівській, Рівненській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - наголосили в пресслужбі ДСНС.
Нагадаємо, що Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки і новий оборонний пакет.
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