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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які регіони під загрозою

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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які регіони під загрозою

Фото: ДСНС України

В Україні на 7 і 8 червня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Через сильну спеку пожежна небезпека зберігається у дев’яти областях нашої країни.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“7-8 червня в Тернопільській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, 8 червня і у Львівській, Рівненській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - наголосили в пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, що Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки і новий оборонний пакет.

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