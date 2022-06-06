Сходила на вечерю з дітьми: колишню дружину Арнольда Шварценеггера заскочили папараці

Сходила на вечерю з дітьми: колишню дружину Арнольда Шварценеггера заскочили папараці

66-річна американська журналістка Марія Шрайвер, яка також була одружена з Арнольдом Шварценеггером, вирішила провести вечір вихідного дня у компанії своїх дітей.

У суботу знаменитість помітили у Лос-Анджелесі на відкритті ресторану Catch Steak разом із сином Патріком та дочкою Крістіною.

Марія обрала для виходу простий, але зручний комбінезон у горошок, який доповнила кількома золотими прикрасами на шиї, сріблястими босоніжками, чорною накидкою та клатчем, а також стильним укладанням.

Марія Шрайвер та Патрік Шварценеггера / Фото: Getty Images

Проте хвилювання викликав той факт, що Марія була з банджем на нозі, мабуть, вона її пошкодила зовсім нещодавно.

Марія Шрайвер / Фото: Getty Images

Патрік вибрав для вечері білий джемпер, коричневі штани та кепку, а Крістіна, як і її мама, віддала перевагу чорному луку.

Патрік та Крістіна Шварценеггери / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 21 травня старша донька Марії та Арнольда Кетрін народила своєму чоловікові Крісу Пратту другу дитину. У пари народилася дочка.

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