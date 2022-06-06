ЗСУ спіймали російського снайпера-"земляка"

Українські захисники захопили в полон російського військовослужбовця.

Полоненим виявився 19-річний снайпер.

Про це повідомляють в телеграмі СтратКом.

"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їх здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк з Житомирщини", - йдеться в повідомленні.

Снайпер-"земляк" народився в селі Повч Лугинськогог района Житомирської області.

Нагадаємо, що на Донбасі ЗСУ відбили 7 атак окупантів та "приземлили" ворожий вертоліт.

Також у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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