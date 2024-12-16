Снайпер ГУР знищив окупанта на рекордній відстані: подробиці

Снайпер підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Лектор" увійшов в історію завдяки унікальному пострілу. Він знищив російського окупанта на відстані 2069 метрів кулею калібру .338LM, чим встановив рекорд для умов реального бою в Україні.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Цей постріл став видатним досягненням, адже виконаний у складних умовах. "Лектор" цілився стоячи в окопі в суворих зимових умовах грудня. Окупанта, який рухався у посадці, було ліквідовано з першого ж пострілу.

Раніше рекорд для калібру .338LM належав британському снайперу Крейґу Гаррісону з Королівського полку "Blues and Royals". У 2009 році під час війни в Афганістані він знищив двох талібів на відстані 2475 метрів, зробивши перед тим дев’ять пристрілочних пострілів. Його досягненням сприяли ідеальні умови: висока позиція, безвітряна погода та чітка видимість.

Снайпер "Лектор" встановив рекорд знищивши окупанта на відстані 2069 метрів

Нагадаємо, Снайпер СБУ, який влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів, встановив світовий рекорд результативного пострілу.

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