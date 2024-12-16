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Снайпер ГУР знищив окупанта на рекордній відстані: подробиці

Снайпер ГУР знищив окупанта на рекордній відстані: подробиці

Снайпер ГУР встановив рекорд / Фото: Associated Press

"Лектор" цілився стоячи в окопі в суворих зимових умовах грудня.

Снайпер підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Лектор" увійшов в історію завдяки унікальному пострілу. Він знищив російського окупанта на відстані 2069 метрів кулею калібру .338LM, чим встановив рекорд для умов реального бою в Україні.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Цей постріл став видатним досягненням, адже виконаний у складних умовах. "Лектор" цілився стоячи в окопі в суворих зимових умовах грудня. Окупанта, який рухався у посадці, було ліквідовано з першого ж пострілу. 

Раніше рекорд для калібру .338LM належав британському снайперу Крейґу Гаррісону з Королівського полку "Blues and Royals". У 2009 році під час війни в Афганістані він знищив двох талібів на відстані 2475 метрів, зробивши перед тим дев’ять пристрілочних пострілів. Його досягненням сприяли ідеальні умови: висока позиція, безвітряна погода та чітка видимість.

Снайпер "Лектор" встановив рекорд знищивши окупанта на відстані 2069 метрів

Снайпер "Лектор" встановив рекорд знищивши окупанта на відстані 2069 метрів

Нагадаємо, Снайпер СБУ, який влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів, встановив світовий рекорд результативного пострілу.

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