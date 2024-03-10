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Український снайпер збив дрон окупантів ZALA – фото

Український снайпер збив дрон окупантів ZALA – фото

Снайпер ССО збив розвідувальний безпілотник окупантів / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Снайпер ССО збив ворожий БпЛА.

Снайпер ССО влучним пострілом зі стрілецької зброї збив розвідувальний російський безпілотник ZALA.

Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ. 

Так, на одному з операційних напрямків оператори ССО виявили в повітрі БпЛА противника, що здійснював розвідку місцевості.

"Снайпер підтвердив свою кваліфікацію, БпЛА – став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями", - йдеться у повідомленні.

Снайпер ССО збив розвідувальний безпілотник окупантів / © Сили спеціальних операцій ЗСУ
Снайпер ССО збив розвідувальний безпілотник окупантів / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ
Снайпер ССО збив розвідувальний безпілотник окупантів / © Сили спеціальних операцій ЗСУ
Снайпер ССО збив розвідувальний безпілотник окупантів / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

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