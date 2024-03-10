Український снайпер збив дрон окупантів ZALA – фото

Снайпер ССО влучним пострілом зі стрілецької зброї збив розвідувальний російський безпілотник ZALA.

Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.

Так, на одному з операційних напрямків оператори ССО виявили в повітрі БпЛА противника, що здійснював розвідку місцевості.

"Снайпер підтвердив свою кваліфікацію, БпЛА – став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями", - йдеться у повідомленні.

Снайпер ССО збив розвідувальний безпілотник окупантів / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Снайпер ССО збив розвідувальний безпілотник окупантів / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Нагадаємо, Росія почала атакувати Україну новою потужною зброєю – в CNN розповіли про загрози.

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