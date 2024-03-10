Удар дронами по Донеччині: з-під завалів будинку дістали тіла двох людей

Окупаційні війська Росії у ніч проти 10 березня атакували безпілотниками "Шахед" місто Добропілля на Донеччині. Внаслідок удару руйнувань зазнали кілька будинків – під завалами загинули дві людини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, деблокувати тіла загиблих вдалося лише на ранок. Через обстріл у місті пошкоджено дві адміністративні будівлі та два приватні будинки.

Крім того, зранку 10 березня ворог також завдав артилерійського удару по Часовому Яру, де загинув 66-річний чоловік.

Нагадаємо, Росія атакувала ракетами Мирноград на Донеччині – пошкоджені 17 багатоповерхівок, є поранені (фото).

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