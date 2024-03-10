Санта Дімопулос поскаржилася на проблеми зі здоров'ям у 4-річної доньки

Українська співачка Санта Дімопулос поскаржилася, що її 4-річна донька Софія захворіла.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. За словами артистки, у маленької Софії піднялася висока температура, яку вона намагалася нормалізувати ліками. Окрім того, дівчинка страждає від нежитю та кашлю.

Санта Дімопулос не стала займатися самолікуванням. Тож, співачка викликала лікаря, аби той прийшов, оглянув 4-річну Софію та виписав їй необхідне лікування, аби дівчинці стало легше.

"Боліємо…Вчора (9 березня – прим. ред.) температура була 39,6. Збивали ліками. Кашель, нежить, оченята сльозяться…Чекаємо на лікаря", - поділилася виконавиця.

Донька Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Окрім того, артистка опублікувала фото донечки. На знімку засмучена Софія лежить і ліжку під ковдрою та очікує, коли її нарешті огляне лікар.

Нагадаємо, нещодавно сама Санта Дімопулос перебувала в лікарні. Виконавиці зробили операцію. Артистка вже розповіла, чому їй знадобилося хірургічне втручання та як вона після нього почувається.

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