39-річний Віталій Козловський вперше стане батьком – ЗМІ

Український співак Віталій Козловський, який нині захищає нашу країну від російських окупантів, схоже, скоро стане батьком.

Принаймні після того, як військовий оголосив про те, що одружився, у Мережі почали активно ширитися такі чутки. Подейкують, що невдовзі дружина 39-річного артиста подарує йому дитину.

Про прийдешнє поповнення у родині знаменитості виданню oboz.ua повідомило декілька джерел з близького оточення Козловського. Сам артист цю радісну новину ніяк не коментує.

Віталій Козловський одружився

Зазначимо, що рік тому захисник зізнавався, що мріє про дитину і що вони з коханою активно працюють над цим питанням.

“Я вже давно готовий до дітей. Але не завжди все так просто: засунув-висунув – і вже в тебе дитинка народилася. Зараз я не знаю, з чим це пов'язано: чи з кліматом, чи, можливо, з моїми безсонними ночами. Або з перевантаженням у спортзалі, я не знаю. Працюємо. Боже, я все видав!” - сказав тоді в інтерв'ю Козловський.

Своє особисте життя Козловський тримає за сімома замками. У свій день народження, 6 березня співак-захисник повідомив, що одружився. Проте свою обраницю артист приховує. Так само артист не коментує чутки про прийдешнє поповнення у родині. Подейкують, що кохана Козловського - його піарниця Юлія Бакуменко, яка вже протягом багатьох років разом з ним. У Мережі є багато їхніх спільних фото, де вони обіймаються та проводять час з друзями.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

А в день народження Козловського Бакуменко пригадала, як проводжала його на фронт. Дівчина поділилася, що в неї були запухші від сліз очі і що вона кохає Віталія і дуже ним пишається.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

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