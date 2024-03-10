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Атака дронами по Одесі: є влучання в промисловий обʼєкт – фото

Атака дронами по Одесі: є влучання в промисловий обʼєкт – фото

Окупанти атакували Одесу дронами – є влучання в промисловий обʼєкт / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

В Одесі вночі пролунали вибухи.

В Одесі у ніч проти 10 березня  пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Окупаційна армія Росії атакувала місто безпілотниками.  

Як розповіли правоохоронці, в Одеському районі дрон влучив в промисловий обʼєкт. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та спецтехніку. 

"Пожежу рятувальникам вдалось швидко ліквідувати. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Триває огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчими документують черговий воєнний злочин Росії.

Окупанти атакували Одесу дронами – є влучання в промисловий обʼєкт / © Міністерство внутрішніх справ України
Окупанти атакували Одесу дронами – є влучання в промисловий обʼєкт / Фото: Міністерство внутрішніх справ України
Окупанти атакували Одесу дронами – є влучання в промисловий обʼєкт / © Міністерство внутрішніх справ України
Окупанти атакували Одесу дронами – є влучання в промисловий обʼєкт / Фото: Міністерство внутрішніх справ України
Окупанти атакували Одесу дронами – є влучання в промисловий обʼєкт / © Міністерство внутрішніх справ України
Окупанти атакували Одесу дронами – є влучання в промисловий обʼєкт / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Нагадаємо, у ніч проти 10 березня окупанти атакували Україну, застосувавши 39 БПЛА типу "Shahed" та чотири зенітні керовані ракети С-300.

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