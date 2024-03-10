В Одесі лунають вибухи — ЗМІ

У різних районах міста було чутно вибухи та канонаду.

В Одесі ввечері, 9 березня, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Думська.

Видання повідомляє, що у різних районах міста було чутно вибухи та канонаду.

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку "Шахедами" на півдні України, в тому числі в районі Одеси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що постпред України при ООН Сергій Кислиця пояснив, навіщо Росія обстрілює Одесу.

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