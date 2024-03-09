“Путін повинен боятися”: у Польщі підтримали ідею відправлення військ НАТО до України

Головний польський дипломат оцінив пропозицію президента Франції.
Присутність армії Північноатлантичного альянсу в Україні не є “чимось немислимим”.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
“Присутність сил НАТО в Україні не є чимось немислимим. Я ціную ініціативу президента Еммануеля Макрона”, — цитує Сікорського офіційна сторінка польського МЗС у соціальній мережі X.
За словами головного польського дипломата, пропозиція президента Франції полягає в тому, що боятися повинен Путін, “а не ми боїмося Путіна”.
Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відкинув можливість відправлення польських солдатів до України. За його словами, “набагато краще надіслати техніку”.
“Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива", - наголосив він, коментуючи ідею французького президента.
Спікер Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що фізична присутність військовослужбовців НАТО в Україні "погіршить ситуацію".
Раніше французька газета Le Monde повідомляла, що в Єлисейському палаці розглядають можливість дозволити спецназу та військовим підрозділам перетинати кордон України, щоб поставити перед Росією “стратегічну дилему”.
Згодом президент Франції на зустрічі з парламентськими партіями уточнив, що відправлення військових до України ймовірне у разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що варто замислитися над ідеєю французького президента Еммануеля Макрона щодо розміщення союзниками військ в Україні.
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