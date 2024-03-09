“Путін повинен боятися”: у Польщі підтримали ідею відправлення військ НАТО до України

Присутність армії Північноатлантичного альянсу в Україні не є “чимось немислимим”.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

“Присутність сил НАТО в Україні не є чимось немислимим. Я ціную ініціативу президента Еммануеля Макрона”, — цитує Сікорського офіційна сторінка польського МЗС у соціальній мережі X.

За словами головного польського дипломата, пропозиція президента Франції полягає в тому, що боятися повинен Путін, “а не ми боїмося Путіна”.

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Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відкинув можливість відправлення польських солдатів до України. За його словами, “набагато краще надіслати техніку”.

“Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива", - наголосив він, коментуючи ідею французького президента.

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що фізична присутність військовослужбовців НАТО в Україні "погіршить ситуацію".

Раніше французька газета Le Monde повідомляла, що в Єлисейському палаці розглядають можливість дозволити спецназу та військовим підрозділам перетинати кордон України, щоб поставити перед Росією “стратегічну дилему”.

Згодом президент Франції на зустрічі з парламентськими партіями уточнив, що відправлення військових до України ймовірне у разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що варто замислитися над ідеєю французького президента Еммануеля Макрона щодо розміщення союзниками військ в Україні.

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