Одна із країн НАТО не виключає відправлення своїх військ до України

Влада Франції наголосила, що не можна дозволити Росії виграти війну в Україні.
Франція, країна-член НАТО, не виключає ймовірності відправлення своїх військових до України.
Таку заяву зробив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь слідом за президентом Еммануелем Макроном, пише Ouest-France.
"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми", - заявив він.
Французький прем'єр наголосив, що їхня країна буде надалі підтримувати Україну.
"Якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО, це тому, що вони бачать цю загрозу. Ми з Україною з першого дня. Ми й надалі підтримуватимемо українців", - запевнив Атталь.
Нагадаємо, ТСН.ua опублікував статтю, чи дійсно військові країн-членів НАТО можуть перекинути до України, коли і за яких умов це може статися.
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