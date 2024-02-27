Одна із країн НАТО не виключає відправлення своїх військ до України

Влада Франції наголосила, що не можна дозволити Росії виграти війну в Україні.

Франція, країна-член НАТО, не виключає ймовірності відправлення своїх військових до України.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь слідом за президентом Еммануелем Макроном, пише Ouest-France.

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"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми", - заявив він.

Французький прем'єр наголосив, що їхня країна буде надалі підтримувати Україну.

"Якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО, це тому, що вони бачать цю загрозу. Ми з Україною з першого дня. Ми й надалі підтримуватимемо українців", - запевнив Атталь.

Нагадаємо, ТСН.ua опублікував статтю, ч и дійсно військові країн-членів НАТО можуть перекинути до України, коли і за яких умов це може статися.

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