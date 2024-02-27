Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одна із країн НАТО не виключає відправлення своїх військ до України

Одна із країн НАТО не виключає відправлення своїх військ до України

Військові НАТО / Фото: Associated Press

Влада Франції наголосила, що не можна дозволити Росії виграти війну в Україні.

Франція, країна-член НАТО, не виключає ймовірності відправлення своїх військових до України.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь слідом за президентом Еммануелем Макроном, пише Ouest-France.

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми", - заявив він.

Французький прем'єр наголосив, що їхня країна буде надалі підтримувати Україну. 

"Якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО, це тому, що вони бачать цю загрозу. Ми з Україною з першого дня. Ми й надалі підтримуватимемо українців", - запевнив Атталь.

Нагадаємо, ТСН.ua опублікував статтю, чи дійсно військові країн-членів НАТО можуть перекинути до України, коли і за яких умов це може статися. 

Читайте провідні новини сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація