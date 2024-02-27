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Мобілізація по-одеськи: газовий балончик та рукопашний бій – відео

Мобілізація по-одеськи: газовий балончик та рукопашний бій – відео

Представник ТЦК та СП наздоганяє чоловіка в Одесі / Фото: скришот

Чергове скандальне відео з Одеси про роботу представників військкомату.

В Одесі знову спалахнув скандал через методи роботи представників військкоматів. У Мережі поширили чергове відео з "полюванням" на чоловіків.    

Так, на кадрах видно, як чоловік спочатку нібито хоче втекти від представників ТЦК, потім знову повертається до них. І коли за ним починає йти військовий, він піднімає із землі якийсь предмет, проте представник ТЦК дістає газовий балончик і розпорошує його просто у чоловіка.

За декілька секунд підбіг ще один чоловік у військовій формі та двоє людей у цивільному – чоловіка повалили на землю.

На відео також є момент, як жінка намагається відбити чоловіка у військкомів і замахується на одного із них своєю сумкою.

Нагадаємо, в Одесі представники ТЦК та СП силою витягали чоловіків з автобусів (відео).

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