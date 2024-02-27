Ексдружину Володимира Остапчука оштрафували в Австрії

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня й блогерка Христина Горняк, розповіла про неприємний інцидент, який з нею трапився в Австрії.

Колишня обраниця шоумена виїхала на авто у власних справах. Неочікувано Христину зупинила місцева поліція, хоча правила дорожнього руху вона не порушувала. Блогерку попросили показати документи, а також речі, які мають бути в авто.

"Виїхала я на авто. Тут мене зупиняє поліція, порушень не було. Вони попросили показати права, чи є страхування, трикутник, жилет, аптечка. Манера розмови поліцейського була дуже агресивною", - поділилася блогерка.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

У ході перевірки поліцейський заявив, що Горняк мала б поставити авто на облік. Блогерка пояснила, що не перебуває в Австрії на постійній основі, тому не повинна цього робити. Однак поліцейський агресивно з нею розмовляв та все ж таки виписав штраф.

"Він мені сказав, що якщо я перебуваю в Австрії, то маю ставити машину на облік. Хоча я там не перебуваю на постійній основі. Він довго щось шукав, потім припинив це робити і сказав, що дуже злий зараз і ви не думайте, що ви якісь особливі, ви повинні поставити машину на облік, інакше ми вам будемо постійно виписувати рапорти", - обурилася Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

На прохання Горняк показати, де в законодавстві передбачено, що вона має поставити авто на облік, полійцейський відмовив. Також чоловік не назвав їй суму штрафу, а сказав, що в рапорті, який згодом отримає Христина, це буде вказано.

"Я його попросила сказати мені, яким пунктом передбачено, що я повинна поставити машину на облік, якщо я маю тимчасовий прихисток тут. Він каже, що не може мені це показати, але я повинна. Він також сказав, що не знає, скільки буде штраф і чекати треба на рапорти", - розповіла Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Горняк порадилася з адвокатом та дізналася, що насправді в такому випадку не повинна ставити машину на облік. Тож, блогерка збирається оскаржувати штраф, який їй виписав поліцейський, в суді.

"Хтось оскаржував у суді тут штрафи? Просто виходить, якщо ми бачимо положення, де чітко сказано, що якщо я постійно виїжджаю і я під тимчасовим прихистком, то я не повинна змінювати номери і права. Якщо вони відправлять штраф, я платити його не хочу. Мене дивує їхня необізнаність в законах, у сумі штрафу", - додала Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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