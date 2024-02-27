Экс-жену Владимира Остапчука оштрафовали в Австрии

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, рассказала о неприятном инциденте, который с ней случился в Австрии.

Бывшая избранница шоумена поехала на авто по своим делам. Неожиданно Кристину остановила местная полиция, хотя правила дорожного движения она не нарушала. Блогершу попросили показать документы, а также вещи, которые должны быть в автомобиле.

"Поехала я на авто. Здесь меня останавливает полиция, нарушений не было. Они попросили показать права, есть ли страховка, треугольник, жилет, аптечка. Манера разговора полицейского была очень агрессивной", — поделилась блогерша.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

В ходе проверки полицейский заявил, что Горняк должна поставить авто на учет. Блогерша объяснила, что не находится в Австрии на постоянной основе, поэтому не должна этого делать. Однако полицейский агрессивно с ней разговаривал и все же выписал штраф.

"Он мне сказал, что если я нахожусь в Австрии, то должен ставить машину на учет. Хотя я там не на постоянной основе. Он долго что-то искал, потом прекратил это делать и сказал, что очень злой сейчас и вы не думайте, что вы какие-то особенные, вы должны поставить машину на учет, иначе мы вам будем постоянно выписывать рапорты", – возмутилась Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

На просьбу Горняк показать, где в законодательстве предусмотрено, что она должна поставить авто на учет, полицейский отказал. Также мужчина не назвал сумму штрафа, а сказал, что в рапорте, который впоследствии получит Кристина, это будет указано.

"Я его попросила сказать мне, каким пунктом предусмотрено, что я должна поставить машину на учет, если у меня есть временное убежище здесь. Он говорит, что не может мне это показать, но я должна. Он также сказал, что не знает, сколько будет штраф и ждать нужно рапортов", — рассказала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Горняк посовещалась с адвокатом и узнала, что на самом деле в таком случае не должна ставить машину на учет. Блогерша собирается обжаловать штраф, который ей выписал полицейский, в суде.

"Кто-то обжаловал в суде здесь штрафы? Просто получается, если мы видим положение, где четко сказано, что если я постоянно выезжаю и я под временным убежищем, то я не должна менять номера и права. Если они отправят штраф, я платить его не хочу. Меня удивляет их неосведомленность в законах, в сумме штрафа", — добавила Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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