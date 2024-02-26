Беременная жена Евгения Кота призналась, в какой стране будет рожать первенца

Участник "Танцев со звездами", украинский хореограф Евгений Кот вместе с женой, танцовщицей Наталией Татаринцевой, поделились планами на рождение первенца.

Так, звездные супруги признались, что планируют рожать малыша в Украине, хотя еще и не выбирали себе роддом. По словам возлюбленной Евгения, ей важно, чтобы рядом были именно украинские врачи и родные.

"С роддомом мы еще не определились, но точно подберем для себя самый лучший и комфортный вариант. Сто процентов – это будет в Украине, нам неинтересно рожать где-то за границей, хотим, чтобы это было дома, на родной земле. У нас замечательные врачи, у нас много возможностей сделать это безопасно. И всегда есть, в случае чего, родные люди рядом", – рассказала Наталья в интервью "Insider.ua".

Евгений Кот с женой. Фото: INSIDER.UA

Также супруга Кота впервые поделилась тем, что они с возлюбленным выбрали партнерские роды. Кроме того, Татаринцева призналась, что они уже запланировали снимать этот процесс, чтобы в будущем пересматривать и смеяться.

"Мы будем рожать вместе, будут партнерские роды. Будем танцевать, петь в этот момент, снимать контент. И потом над этим смеяться", - добавила жена знаменитости.

Евгений Кот с женой. Фото: INSIDER.UA

Будущие родители пока планируют записаться на курсы отцовства и готовятся к гендер-пати.

Напомним, недавно Евгений Кот рассекретил самый дорогой подарок для жены за более чем 1 млн грн.

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