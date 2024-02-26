Дочь Оли Поляковой обвинили в краже одежды почти на 8 тыс. грн: Маша прокомментировала скандал

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – попала в громкий скандал.

Украинский бренд одежды обвинил 18-летнюю блогершу в краже их одежды на почти 8 тысяч гривен. Магазин якобы в августе прошлого года договорился с Машей о рекламе. Они все согласовали, а блогерша получила одежду. Маша же так и не сделала рекламу. Сначала она кормила обещаниями, а затем перестала выходить на связь. В магазине одежды говорят, что пытались решить эту ситуацию и не хотели скандал выносить на публику. Однако, когда заметили, что Маша носит их вещи, которые должна прорекламировать, терпение лопнуло.

"До последнего не хотели выносить эту ситуацию на публику. Пытались решить всеми доступными способами: неоднократно пробовали достучаться до Марии, даже писали на почту и самой Оле", — говорится в сообщении магазина одежды.

Дочь Оли Поляковой ответила на обвинения в воровстве одежды

Маша тоже не стала молчать и рассказала свою версию. Блогерша подтвердила, что действительно договоренность о рекламе была. Впрочем, она не смогла ее выполнить, ведь попала в больницу.

"Недавно в Интернете появилось какое-то видео, где какой-то бренд обвиняет меня в воровстве. Это действительно очень неприятная ситуация, ведь я должна была выложить рекламу по бартеру, не за деньги, но, к сожалению, попала в больницу, поэтому вовремя не смогла сделать рекламу", — объяснила Маша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Блогерша говорит, что предлагала оплатить полученную одежду, однако ей не прислали счета. Сейчас же, по словам дочери Поляковой, бренд почистил их переписку и просто пытается хайповать на ее имени.

"К сожалению, люди не вошли в мое положение и решили просто хайпонуть на моем имени. Когда я предложила оплатить товар, мне не прислали реквизиты ФЛП, подчистили переписку и не отвечали. Понимаю, ситуация неприятная, понимаю, скандал привлекает больше внимания", — добавила Маша.

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