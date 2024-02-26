Экс-муж Анны Тринчер оказался под капельницей

Экс-муж блогерши и певицы Анны Тринчер — блогер Александр Волошин — заставил своих поклонников очень сильно волноваться.

В своем Instagram бывший избранник исполнительницы поделился, что оказался под капельницей. Волошин опубликовал фото, где он лежит в постели, а к его руке подключена система капельницы. К слову, блогеру утром пришлось вызвать врача, который и сделал процедуру.

"Доброе утро", — коротко подписал опубликованное фото Александр.

Александр Волошин под капельницей / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Правда, блогер не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что произошло и почему ему понадобилась капельница. Вероятно, Волошин чувствовал себя плохо, из-за чего и вызвал медиков.

Напомним, недавно ведущая Татьяна Литвинова оказалась в больнице под капельницей и заставила поклонников очень волноваться. Впоследствии знаменитость вышла на связь и рассказала, что произошло. Оказалось, ведущей делали сложную операцию, чтобы удалить злокачественные новообразования.

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