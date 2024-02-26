Ексчоловік Анни Трінчер опинився під крапельницею

Ексчоловік блогерки та співачки Анни Трінчер - блогер Олександр Волошин – змусив своїх шанувальників неабияк хвилюватися.

У своєму Instagram колишній обранець виконавиці поділився, що опинився під крапельницею. Волошин опублікував фото, де він лежить в ліжку, а до його руки під'єднана система крапельниці. До слова, блогерові вранці довелося викликати лікаря, який і зробив процедуру.

"Добрий ранок", - коротко підписав опубліковану світлину Олександр.

Олександр Волошин під крапельницею / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Щоправда, блогер не став вдаватися в подробиці та розповідати, що сталося та чому йому знадобилася крапельниця. Ймовірно, Волошин почувався зле, через що й викликав медиків.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Тетяна Літвінова опинилася в лікарні під крапельницею та змусила шанувальників неабияк хвилюватися. Згодом знаменитість вийшла на зв'язок та розповіла, що сталося. Виявилося, ведучій робили складну операцію, аби видалити злоякісні новоутворення.

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