"Шахтер" после вылета из еврокубков не сумел обыграть "Александрию" в УПЛ (видео)

"Шахтер" сыграл вничью с "Александрией" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:0 .

Из-за воздушной тревоги игра началась более чем на полтора часа позже.

На 78-й минуте, при счете 0:0, встреча была приостановлена из-за повторной воздушной тревоги.

После возобновления поединка ни одна из команд так и не смогла забить хотя бы один гол.

Обзор матча "Александрия" – "Шахтер"

После этого матча "Шахтер" (32 очка) занимает четвертое место в УПЛ. "Горняки" на 5 баллов отстают от лидера "Кривбасса", но имеют два матча в запасе. "Александрия" (17 пунктов) располагается на 11-й позиции.

В следующем туре команда Марино Пушича встретится с "Кривбассом", а подопечные Руслана Ротаня сразятся с "Зарей". Оба поединка пройдут 3 марта.

Напомним, на прошлой неделе "горняки" вылетели из еврокубков. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий клуб проиграл французскому "Марселю" (1:3). Первая игра завершила вничью со счетом 2:2.

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