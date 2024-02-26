Аэротрансфер "Одесса – аэропорт Кишинев": почему так быстрее доехать и сколько он стоит

Тестовый рейс совершил аэротрансфер "Одесса – аэропорт Кишинев". Это специальный автобус, по которому можно быстро добраться до ближайшего от Одессы воздушного коридора. Воспользоваться им могут только те пассажиры, у которых приобретены билеты на самолет. Все средства от перевозок будут направляться в поддержку ВСУ.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

Виктория из Одессы часто путешествует по работе. Улетает из ближайшего действующего сейчас аэропорта - аэропорта Кишинева. Путь, который должен был бы занимать максимум четыре часа, непредсказуем по времени - из-за пробок, очередей на границе и длительного прохождения контроля. Поэтому на дорогу до аэропорта путешественница закладывает не менее десяти часов.

Елена рассказывает ТСН, что спешит к дочери с внучкой, которые сбежали от обстрелов в Кишинев. Говорит, их квартира превратилась в гостевой дом для друзей, которые чтобы успеть на самолет, приезжают днем раньше. У кого нет знакомых - снимают гостиницы.

Одесса

Избежать всех этих неудобств позволит аэротрансфер "Одесса - аэропорт Кишинев". Чиновники уверяют, дорога в этих автобусах будет занимать не более четырех часов.

"Время сокращается благодаря тому, что пассажиры будут предоставлять полностью информацию относительно своего движения, данная информация будет направляться в пограничную и таможенную службу, они будут проверять заранее", - говорит заместитель председателя Одесской ВА Сергей Крапива.



Такая возможность нужна многим, говорят на автовокзале. Билет на обычный рейс "Одесса - Кишинев" стоит 800 гривен, и салоны автобусов всегда полные.

Билет на аэротрансфер стоит столько же, как на рейсовый автобус. Для военных, ближайших членов их семей и участников боевых действий - стоимость вдвое меньше. Деньги, полученные от перевозок, будут направлять на нужды ВСУ.

Одесса

Аэротрансфер полноценно заработает с 1 марта. Бронировать места можно уже сейчас. Рейс будет ежедневно и при наличии спроса – количество автобусов увеличат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Авиаперелеты стали доступнее: аэротрансфер "Одесса – аэропорт Кишинев" — как воспользоваться?

Напомним, глава Офиса президент Андрей Ермак сообщил, что Украина работает над открытием одного из аэропортов.

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