Украина готовится открыть воздушное пространство для авиарейсов — Кубраков

Украина проводит консультации с регуляторами ЕС и США для открытия воздушного пространства для гражданских рейсов.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на форме "Украина. год 2024".

По его словам, по состоянию на данный момент Украина подала официальные заявления по оценке рисков к Европейским и Американским регуляторам безопасности, чтобы они подтвердили план полетов.

"Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас, именно в эти недели мы подаем официальные заявления оценку рисков соответствующим регуляторам. Нам важно, чтобы Американские и Европейские регуляторы подтвердили наш алгоритм действий", — прокомментировал Кубраков.

Информации о возможных сроках пока нет, пока продолжаются переговоры.

Напомним, мы рассказывали, сколько времени нужно для возобновления полетов из Украины и будет ли кому летать.

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