Действительно ли россияне вошли в Ласточкино – ответ ВСУ

В ОСУВ "Таврия" рассказали о ситуации на фронте Донецкой области.
На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину Ласточкиного. За населенный пункт продолжаются бои.
Об этом в комментарии УП рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции", — отметил он.
Лиховой также добавил, что враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям ВСУ.
Напомним, аналитик BILD заявил, что оккупационные войска России 25 февраля вошли в Ласточкино на Донетчине и Работино на Запорожье.
Читайте также ведущие новости дня: