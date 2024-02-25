Действительно ли россияне вошли в Ласточкино – ответ ВСУ

В ОСУВ "Таврия" рассказали о ситуации на фронте Донецкой области.

На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину Ласточкиного. За населенный пункт продолжаются бои.

Об этом в комментарии УП рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции", — отметил он.

Лиховой также добавил, что враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям ВСУ.

Напомним, аналитик BILD заявил, что оккупационные войска России 25 февраля вошли в Ласточкино на Донетчине и Работино на Запорожье.

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