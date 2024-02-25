Чи дійсно росіяни увійшли до Ласточкиного – відповідь ЗСУ

В ОСУВ "Таврія" розповіли про ситуацію на фронті на Донеччині.
На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного. За населений пункт тривають бої.
Про це у коментарі УП розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", - зазначив він.
Лиховій також додав, що ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях ЗСУ.
Нагадаємо, аналітик BILD заявив, що окупаційні війська Росії 25 лютого увійшли до Ласточкиного на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.
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