Что не так с рисунком Безуглой, который озадачил Сеть: анализ психолога

Как только утих скандал из-за выхода Марьяны Безуглой из партии "Слуга народа", нардепка вновь привлекла к себе внимание общества. В этот раз поводом для обсуждений стал рисунок, который политика нарисовала на заседании Верховной Рады и опубликовала в своих соцсетях.

С помощью черной гелевой ручки Безугла изобразила в блокноте своеобразного грифона — фантастическое животное с крыльями, крысиным хвостом и копытами.

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Подписчики отреагировали на такое творчество неоднозначно: одни признали способность политики к рисованию, другие же начали иронизировать по поводу скрытых смыслов этого рисунка.

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Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал, о чем могут свидетельствовать подобные творческие проявления Марьяны Безуглой. Об этом его расспросил Телеграф.

Признание мастерства и никаких диагнозов

— Вы действительно можете составить психологический портрет человека, просто просмотрев его картинки?

– Не совсем так. В психологии частенько используют проективные методики. Их суть состоит в том, что когда человек (и особенно ребенок) занимается творчеством — рисованием, лепкой и т.д. — он оставляет на работе отпечаток своих особенностей. Если мы дадим одну и ту же задачу пяти людям, у каждого результат будет отличаться, ведь каждый из нас видит мир по-своему.

Одной из самых известных проективных методик является рисунок несуществующего животного. Собственно, это именно то, что изобразила Марьяна Безуглая. Впрочем, прежде чем комментировать творчество политики, я хочу подчеркнуть важные аспекты.

Мы не можем оценивать обнародованную фотографию как рисунок, сделанный в рамках проведения вышеперечисленного теста. Во-первых, в таком случае я бы не имел права обнародовать результаты этого анализа. Во-вторых, кроме собственно самого рисунка (выполненного после инструктажа), данная методика предусматривает разговор психолога с автором работы на предмет того, что именно он хотел изобразить и каковы особенности нарисованного существа (например, его характер, семейное положение, питание и т.п.) остались "за кадром".

Более того, обычно для получения более точных данных, психологи проводят серии различных тестов, коррелирующих между собой и помогающих выявлять особенности характера человека, его поведения и реакций.

В нашем случае ни одно из этих условий выполнено не было. К тому же мы не знаем, был ли это спонтанный творческий порыв или Марьяна уже рисовала это животное раньше или видела его изображение где-то и просто повторила его.

Подытоживая, мы можем рассматривать рисунок политики исключительно как акт творчества. Анализировать будем именно ее работу и ни в коем случае не ставим диагноз. Все, что мы можем — это предположить, в каком эмоциональном состоянии могла находиться автор рисунка во время его создания.

— Какие ваши общие впечатления от этого рисунка?

— Прежде всего можно отметить достаточно высокую культуру рисования. На нем четко проработаны детали, там есть игра со светом, неплохо передана фактура, объем и даже тень самого животного. Очень качественная штриховка. Марьяна явно владеет техниками рисования.

Кстати, это также снижает диагностику методики. Одно дело, когда рисунок или слепок есть результат работы ребенка или человека, который не умеет этого делать, и совсем другое — мастера. В первом случае мы видим отражение внутреннего состояния, во втором – демонстрацию техник, умений и навыков.

Подробный разбор от Валентина Кима

Голова повернута направо. По данным методики "несуществующее животное", это свидетельствует о том, что человек имеет устойчивые тенденции к активной деятельности.

При этом она занимает достаточно практическую позицию: предпочитает рационализировать и обосновывать свои решения, после чего тщательно готовится к действию. Спонтанность ей не присуща, нужен четкий план, ведь он не импровизатор, а исполнитель, не мыслитель, а деятель.

Глаза, нос и уши в целом не вызывают вопросов — они хорошо прорисованы, в "стандартном" количестве и "подходят" животному по размеру. В целом эти части тела свидетельствуют об уровне заинтересованности в информации.

Люди, склонные к интригам, сплетням и постоянному информационному голоду, могут нарисовать животному большие уши и глаза или увеличить их количество. У Марьяны в этом смысле все в рамках нормы.

Единственное, что может привлечь внимание, — тщательно прорисованная радужка глаза. Это может являться признаком тревоги.

Сочетание ног с туловищем. Люди, склонные к фантазированию, иррациональности и непродуманности, часто не прорисовывают эту часть тела или делают ее хрупкой и ненадежной.

Ноги животного на нашем рисунке очень функциональны и крепко соединены с туловищем. Это свидетельствует о высоком уровне контроля над своими суждениями и действиями.

Ноги. У животного на рисунке Марьяны две разные пары ног. Это может свидетельствовать о состоянии, которое в психологии называется инфляцией. Он спровоцирован намерением расширить свое присутствие и влияние. Также вдобавок это может указывать на высокий уровень амбиций и самооценки.

Крылья – это готовность к расширению своей деятельности. Это смелость в собственных действиях. В то же время мы видим интересную особенность. Хвост и ноги животного прорисованы достаточно четко и физически обоснованы для такого тела.

Крылья же по своему размеру, толщине, прозрачности и способу крепления подошли бы скорее насекомому. Они как украшение. Это может свидетельствовать о некотором конфликте между реальностью и желанием. Мечты очень высокие — этакие воздушные замки — а деятельность очень обыденна, приземлена.

Хвост – очень важная деталь. Эта часть тела указывает на то, как человек оценивает свою деятельность или мысли.

Если хвост направлен вправо и вверх (как в нашем случае), это свидетельствует о том, что автор доволен своей работой. В то же время кончик хвоста направлен вниз. То есть, некоторые вопросы к себе все же имеют место.

О высоком уровне самокритичности, тревожности и, возможно, даже замкнутости, свидетельствует еще и тщательная штриховка. Такие люди очень внимательно прорабатывают каждую деталь, ведь они не могут позволить себе что-нибудь пропустить или покинуть начатое и переключить внимание на новое занятие.

Масштабы и формы. То, что животное заняло практически весь лист, может свидетельствовать об очень высоком уровне самооценки и достаточно высоком уровне амбициозности со склонностью к психологической инфляции.

Рамцы вокруг животного вряд ли можно давать однозначную оценку, ведь мы не знаем, это был художественный замысел "для красоты" или проявление тревожности и недоверия к окружающей среде. Здесь было бы уместно спросить об этом у автора работы.

Не менее важно и то, чего на рисунке нет. Например, автор не уделила внимания тщательной прорисовке рта и губ. Это свидетельствует о том, что человеку не присуща демонстративность и истероидность.

Кроме того, несмотря на невероятный вид животного, мы не видим у него зубов, икол, когтей или рогов. То есть, в момент рисования автор не находится в состоянии агрессии.

Также нет никаких украшений, кроме крыльев. Это может свидетельствовать о том, что человек не стремится выглядеть лучше, чем на самом деле.

Напомним, недавно нардепка Марьяна Безугла показала, чем занимается в Раде и продемонстрировала свой рисунок.

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