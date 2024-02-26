На Авдеевском направлении мина уничтожила вражескую БМП – видео

Российская БМП подорвалась недалеко от коксохима.
На Авдеевском направлении на мине подорвалась боевая машина пехоты оккупантов.
Видео показал журналист Юрий Бутусов.
Вражеская БМП подорвалась на украинской позиции, недалеко от коксохима, на Авдеевском направлении.
Напомним, четверо бойцов Гвардии наступления разбили колонну врага возле Роботиного (видео).
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