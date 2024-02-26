Четверо бойцов Гвардии наступления разбили колонну врага возле Роботино (видео)

Украинские гвардейцы вступили в бой против трех российских БТР с пехотой на броне.

Четверо бойцов бригады "Спартан" Гвардии наступления остановили штурмовую колонну российских войск возле Роботино Запорожской области.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, также опубликовавший видео боя.

"Настоящий героизм наших гвардейцев. 4 воина бригады "Спартан" Гвардии Наступления остановили штурмовую колонну возле Роботино на Запорожье", — говорится в заявлении министра.

В сообщении он уточнил, что украинские гвардейцы вступили в бой против трех российских БТР с вражеской пехотой на броне. Первый БТР подорвался на заготовленной мине, второй – был подбит из РПГ.

Третья машина успела высадить российскую пехоту, и на месте завязался стрелковый бой. Украинские защитники получили ранения, но не отступили и вышли из боя победителями. Они получили необходимую медицинскую помощь.

Клименко отметил, что огневая поддержка бригады "добила остатки оккупантов".

Читайте главные новости дня:

Возле Роботино 4 гвардейцев остановили целую штурмовую колонну врага: видео

Напомним, в Институте изучения войны проинформировали, что оккупанты продвинулись в районе Роботино на фоне продолжающихся локальных наступательных операций.

Читайте также: