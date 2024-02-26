Как выглядит Авдеевский коксохим после "освобождения" врагом (видео)

Предприятие, на котором работал весь город, не подлежит восстановлению.

Авдеевский коксохимический завод был полностью разрушен после прихода российских войск и продолжительных боев. Разрушения сняли на видео с дрона.

Соответствующим роликом поделился украинский журналист Денис Казанский.

Журналист выложил видео с разбитым коксохимом, снятое с высоты птичьего полета.

"Авдеевский коксохимзавод после прихода российской армии. Предприятие, на котором работал весь город, разрушено и не подлежит восстановлению", – говорится в сообщении под роликом.

"Больше нет ни города, ни завода, ни людей. Классно "освободили"… " – добавил Казанский.

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Напомним, после захвата Авдеевки российские войска продвинулись к западу от города, в частности, в селе Ласточкино, сообщили в Институте изучения войны.

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