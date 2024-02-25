Буданов сообщил, сколько бойцов попали в плен при выходе из Авдеевки

При выходе из Авдеевки Донецкой области в российский плен попало небольшое количество военнослужащих Сил обороны Украины.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Мне просто нужно посмотреть, цифра небольшая", — ответил Буданов на вопрос журналистов о том, известно количество украинских защитников, попавших в плен в Авдеевке.

По его словам, составлен список украинских военных, попавших в плен врага.

"Это никакие не тысячи. И не сотни", — подчеркнул Буданов.

Напомним, издание New York Times опубликовало материал о том, что в Авдеевке Донецкой области в плен попали до тысячи украинских военных. Между тем спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой отрицал эту информацию, назвав ее "российскими нарративами".

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