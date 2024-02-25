Буданов повідомив, скільки бійців потрапили до полону під час виходу з Авдіївки

Під час виходу з Авдіївки Донецької області у російський полон потрапила невелика кількість військовослужбовців Сил оборони України.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Мені просто треба подивитися, цифра невелика", - відповів Буданов на запитання журналістів про те, чи відома кількість українських захисників, що потрапили до полону в Авдіївці.

З його слів, складено список українських військових, які потрапили до полону ворога.

"Це ніякі не тисячі. І не сотні", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, видання New York Times опублікувало матеріал про те, що в Авдіївці на Донеччині до полону потрапили до тисячі українських військових. Тим часом речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заперечив цю інформацію, назвавши її "російськими наративами".

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