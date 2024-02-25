У Німеччині змінили російське написання Києва, але з Одесою – проблема

Міністерство закордонних справ Німеччини днями змінило написання слова Київ – тепер воно позначатиметься не Kiew – а Kyjiw. Однак написання Одеси залишилося без змін.

Про це заявила очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок в Одесі під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, пише Bild.

Проте влада України наполягає, щоб змінили змінили і написання Одеси. Але, як пояснила Бербок, німецькою це неможливо, оскільки Odesa з однією літерою s читатиметься як "Одеза".

"Ми зробили те, що давно назріло: написання вашої столиці на основі української мови", - сказала Бербок.

"Ми багато років виборювали те, щоб Україну не розглядали через російську мову. Хочу подякувати всім, хто виборює історичну справедливість, навіть у дрібних деталях", - прокоментував Кулеба.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба також додав, що переговори з Німеччиною про варіант написання Одеси продовжаться.

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