"Перший інавгураційний саміт": Єрмак повідомив, чи запросять до Швейцарії Росію

На сьогодні запрошення підготовлені і будуть відправлені більше ніж 160 країнам, зазначив Єрмак.

На глобальний "саміт миру", що має відбутися у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країн, проте запрошення РФ на цьому етапі не очікується.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак на конференції "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого.

"Перший інавгураційний саміт, який відбудеться найближчим часом у Швейцарії. На сьогодні запрошення підготовлені і будуть відправлені більше ніж 160 країнам", – сказав Єрмак.

За його словами, "саміт миру" – дуже велика міжнародна подія.

"Ціллю першого саміту повинна стати фіксація… того, про що ми говорили всі ці місяці на рівні послів, на рівні радників", – додав глава ОПУ.

Він підкреслив, що сьогодні розробляють документ, який міг би стати результатом цієї зустрічі.

"Після першої зустрічі ми беремо певний час, щоб підготувати спільний, на основі "формули", план відповідальних країн світу, який буде передбачати відновлення того, що я сказав, і також подолання криз, які створила ця війна", – зауважив Єрмак.

Він зазначив, що запрошення представників РФ допускають тільки на другий "саміт миру".

"На другому саміті ми передбачаємо, коли цей план буде створений… без посередників, відкрито, за участі всіх цих країн, які з нами пройдуть цей шлях… може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде представлений і даний цей план на той випадок, якщо – хто там на той час буде представляти країну-агресора – захоче дійсно припинити цю війну, і повернутися до справедливого миру.

Що ми розуміємо під справедливим миром – викладено в нашій "формулі миру", – сказав Єрмак.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про потужну санкційну підтримку партнерів проти РФ. У цих пакетах враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака.

Нагадаємо, країни Великої сімки (G7) оприлюднили спільну заяву щодо другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України, у якій підтвердили, що російські активи будуть заморожені до завершення війни.

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