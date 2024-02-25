"Первый инаугурационный саммит": Ермак сообщил, пригласят ли в Швейцарию Россию

На сегодняшний день приглашения подготовлены и будут отправлены более 160 странам, отметил Ермак.

Предстоящий в Швейцарии на уровне лидеров глобальный "саммит мира" пригласят более 160 стран, однако приглашение РФ на этом этапе не ожидается.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак на конференции "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

"Первый инаугурационный саммит, который состоится в ближайшее время в Швейцарии. На сегодняшний день приглашения подготовлены и будут отправлены более чем 160 странам", – сказал Ермак.

По его словам, "саммит мира" – очень большое международное событие.

"Милой первого саммита должна стать фиксация… того, о чем мы говорили все эти месяцы на уровне послов, на уровне советников", – добавил глава ОПУ.

Он подчеркнул, что сегодня разрабатывают документ, который мог бы стать результатом этой встречи.

"После первой встречи мы берем определенное время, чтобы подготовить общий, на основе "формулы", план ответственных стран мира, который будет предусматривать возобновление того, что я сказал, и преодоление кризисов, которые создала эта война", — отметил Ермак.

Он отметил, что приглашения представителей РФ допускают только на второй "саммит мира".

"На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан… без посредников, открыто, при участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь… может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план на тот случай, если – кто там будет представлять страну-агрессора – захочет действительно прекратить эту войну, и вернуться к справедливому миру.

Что мы понимаем под справедливым миром – изложено в нашей "формуле мира", – сказал Ермак.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о мощной санкционной поддержке партнеров против РФ. В этих пакетах учтены предложения группы Макфола-Ермака.

Напомним, страны Большой семерки (G7) обнародовали совместное заявление о второй годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину, в которой подтвердили, что российские активы будут заморожены до завершения войны.

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