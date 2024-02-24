США ввели санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот"

Минфин США определил 14 нефтяных танкеров, в которых есть доля "Совкомфлота".

США наложили санкции на ведущую российскую танкерную группу "Совкомфлот", таким образом Вашингтон стремится снизить доходы России от продажи нефти, средства от которой направляются на войну против Украины.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило 14 нефтяных танкеров, в которых есть доля "Совкомфлота".

Управление выдало лицензию, разрешающую разгружать сырую нефть или другие грузы из 14 судов в течение еще 45 дней.

"Совкомфлот в целом, как материнская компания, был причастен к нарушениям ценового лимита в дополнение к мошеннической деятельности", — сказал журналистам высокопоставленный чиновник казначейства.

Чиновник казначейства США заявил, что санкции "в основном направлены на то, направленные на изъятие некоторых из их средств для этого, что заставит их больше инвестировать в расходы, в создание новых путей для продажи нефти".

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе рассказали детали нового пакета санкций против РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что конфискация российских активов не противоречит международному праву.

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