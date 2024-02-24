Глава Пентагона призвал Конгресс поддержать помощь Украине

Остин подчеркнул, что угроза от РФ существует не только для Европы, но и для стран за ее пределами.

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин призвал Конгресс США поддержать законопроект о помощи Украине.

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Об этом говорится в заявлении главы Пентагона по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"Впереди Украину ждет тяжелая борьба. Я призываю членов Конгресса действовать быстро, чтобы принять законопроект о национальной безопасности, чтобы убедиться, что украинские войска имеют то, что им нужно, для защиты своей страны и своих граждан от жестокости России, и чтобы отправить решительно сообщения США о неизменной приверженности свободе в Украине", — заявил Остин.

Кроме того, Остин отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину международные партнеры выделили более 87 миллиардов долларов помощи безопасности.

Глава Минобороны США подчеркнул, что угроза от РФ существует не только для Европы, но и для стран за ее пределами.

"Мы должны продолжать быть откровенными с американским народом относительно того, что стоит на кону в Украине. Война Кремля представляет прямую угрозу безопасности в Европе и за ее пределами. Мир станет опаснее, если Путин и его единомышленники-автократы решат, что они могут стереть демократию" с карты мира и заставить свободных людей жить в страхе", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме сделали намек относительно дальнобойных ракет для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский откровенно сказал, что будет с Украиной без помощи США.

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