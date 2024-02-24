В Иране заявили, что не поставляют ракеты в Россию

В Иране заявили, что не поставляют ракеты, чтобы не "способствовать продолжению войны".

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что их страна не поставляет в Россию баллистические ракеты, которые могут быть использованы в войне против Украины.

Об этом информирует CNN.

В заявлении указывается, что недавние сообщения об отправке иранских баллистических ракет в Россию "необоснованны".

"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от продолжающихся операций с оружием на время конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Кроме того, иранское представительство заявило, что приняло такое решение, чтобы не "способствовать продолжению войны".

Напомним, ранее сообщалось, что США не располагают информацией, что Иран передал России баллистические ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГУР отреагировали на слухи о передаче России ракет из Ирана.

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