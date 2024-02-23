Массированный удар по Одессе: глава ОВА рассказал о "чуде"

Вечером 23 февраля российская армия нанесла удар по Одессе, применив "Шахеды". Глава Одесской ОВА Олег Кипер предоставил свежую информацию о пострадавших и рассказал о "чуде".

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

“У нас уже трое пострадавших... Чудо произошло, потому что 2 часа женщина пролежала под завалами и как только ее спасатели получили, и уже забрали, медицинскую помощь оказывают... Завалы еще разбираются, так как могут под ними быть еще люди. Мы не уверены в информации, которую предоставляют соседи по поводу того, есть или нет, поэтому проверяем. Будут разбираться завалы до последних камней для того, чтобы убедиться, что там никого нет”, — отметил он.

При этом Кипер отметил, что состояние всех пострадавших очень тяжелое.

Напомним, поздно вечером 23 февраля российская армия нанесла удар по Одессе, применив "Шахеды". В результате падения беспилотника возник пожар в жилом доме.

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