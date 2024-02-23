Масований удар по Одесі: голова ОВА розповів про “чудо”

Завали будуть розбиратися до останнього каміння.
Ввечері 23 лютого російська армія завдала удару по Одесі, застосувавши “Шахеди”. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер надав свіжу інформацію про постраждалих і розповів про “чудо”.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
“У нас вже троє потерпілих... Чудо сталося, тому що 2 години жінка пролежала під завалами і щойно її рятувальники дістали, і вже забрали, медичну допомогу надають... Завали ще розбираються, так як можуть під ними бути ще люди. Ми не впевнені в інформації, яку надають сусіди щодо того, є чи немає, тому перевіряємо. Будуть розбиратися завали до останнього каміння для того, щоб впевнитися, що там нікого немає”, — зазначив він.
При цьому Кіпер зазначив, що стан всіх потерпілих дуже важкий.
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Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого російська армія завдала удару по Одесі, застосувавши “Шахеди”. Внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у житловому будинку.
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