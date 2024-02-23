Масований удар по Одесі: голова ОВА розповів про “чудо”

Ввечері 23 лютого російська армія завдала удару по Одесі, застосувавши “Шахеди”. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер надав свіжу інформацію про постраждалих і розповів про “чудо”.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

“У нас вже троє потерпілих... Чудо сталося, тому що 2 години жінка пролежала під завалами і щойно її рятувальники дістали, і вже забрали, медичну допомогу надають... Завали ще розбираються, так як можуть під ними бути ще люди. Ми не впевнені в інформації, яку надають сусіди щодо того, є чи немає, тому перевіряємо. Будуть розбиратися завали до останнього каміння для того, щоб впевнитися, що там нікого немає”, — зазначив він.

При цьому Кіпер зазначив, що стан всіх потерпілих дуже важкий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Шахед” влучив в будинок! З-під завалів дістали жінку! Наживо про ситуацію

Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого російська армія завдала удару по Одесі, застосувавши “Шахеди”. Внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у житловому будинку.

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