Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кулеба зробив гучну заяву про здатність України виграти війну

Кулеба зробив гучну заяву про здатність України виграти війну

Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Фото: Getty Images

Дмитро Кулеба також згадав про останній день перед повномасштабним вторгненням РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на дебатах Генасамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.  В кулуарах він зазначив, що сьогодні у нього ще більше впевненості в нашій перемозі, ніж два роки тому. 

Про це Дмитро Кулеба розповів ексклюзивно для кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

“23 лютого я відпрацював день в цій будівлі (штаб-квартира ООН в Нью-Йорку, – ред.) і сів в літак до України. І в принципі на момент мого приземлення в Україні нас вже як держави не повинно було існувати”, — зазначив Кулеба.

“Той факт, що ми з вами тут стоїмо, говоримо і продовжуємо боротися за перемогу — це вже велика перемога України. І всі, хто в нас не вірив, всі, хто казали, що нам кінець, всі, хто сумнівався — вони всі насправді глибоко помилилися. Так само, як зараз помиляються ті, хто вважають, що Україна не здатна виграти цю війну. Тому сьогодні, 23 лютого 2024-го року, у мене більше впевненості в нашій перемозі, аніж 23 лютого 2022-го року”, — додав він. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СОЛДАТАМ потрібна ДОПОМОГА сьогодні! КУЛЕБА про домовленості з ПАРТНЕРАМИ. ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація