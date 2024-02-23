Кулеба зробив гучну заяву про здатність України виграти війну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на дебатах Генасамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. В кулуарах він зазначив, що сьогодні у нього ще більше впевненості в нашій перемозі, ніж два роки тому.

Про це Дмитро Кулеба розповів ексклюзивно для кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

“23 лютого я відпрацював день в цій будівлі (штаб-квартира ООН в Нью-Йорку, – ред.) і сів в літак до України. І в принципі на момент мого приземлення в Україні нас вже як держави не повинно було існувати”, — зазначив Кулеба.

“Той факт, що ми з вами тут стоїмо, говоримо і продовжуємо боротися за перемогу — це вже велика перемога України. І всі, хто в нас не вірив, всі, хто казали, що нам кінець, всі, хто сумнівався — вони всі насправді глибоко помилилися. Так само, як зараз помиляються ті, хто вважають, що Україна не здатна виграти цю війну. Тому сьогодні, 23 лютого 2024-го року, у мене більше впевненості в нашій перемозі, аніж 23 лютого 2022-го року”, — додав він.

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