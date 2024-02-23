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Росіяни ударили "Шахедами" по Одесі: загорівся житловий будинок

Росіяни ударили "Шахедами" по Одесі: загорівся житловий будинок

Фото: ТСН.ua

Двох постраждалих у важкому стані доставили до лікарні.

Пізно увечері 23 лютого російська армія завдала удару по місту Одесі, застосувавши “Шахеди”. Внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у житловому будинку.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

У повідомленні йдеться, що будинок зазнав руйнувань, після чого загорівся.

“Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні”, - йдеться у повідомленні. 

На місці терористичного удару російської армії працюють всі відповідні служби. 

Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, росіяни атакують Одесу безпілотниками другу ніч поспіль. У ніч проти 23 лютого внаслідок ворожого удару в місті було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. 

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