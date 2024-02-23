Росіяни ударили "Шахедами" по Одесі: загорівся житловий будинок

Двох постраждалих у важкому стані доставили до лікарні.
Пізно увечері 23 лютого російська армія завдала удару по місту Одесі, застосувавши “Шахеди”. Внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у житловому будинку.
Про це повідомили в Одеській ОВА.
У повідомленні йдеться, що будинок зазнав руйнувань, після чого загорівся.
“Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні”, - йдеться у повідомленні.
На місці терористичного удару російської армії працюють всі відповідні служби.
Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди.
Нагадаємо, росіяни атакують Одесу безпілотниками другу ніч поспіль. У ніч проти 23 лютого внаслідок ворожого удару в місті було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
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