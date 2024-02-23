Росіяни вдарили дронами по Одесі: фото наслідків

Вночі проти 23 лютого російська армія атакувала дронами Одесу. Внаслідок удару безпілотників пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури. Є жертви.

Про це повідомляють у ДСНС та в МВС.

Зазначається, що пошкоджена будівля прибережній зоні Одеси. Вона зазнала значних руйнувань. Спалахнула пожежа на площі 500 м.кв. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють 34 рятувальники, задіяно 8 одиниць пожежної техніки.

В МВС підтвердили, унаслідок обстрілу Одеси загинули три людини. Їхні дані встановлюють правоохоронці.

Фото наслідків

Росіяни атакували дронами Одесу.

В Одесі вночі загинули троє людей. / Фото: МВС

Під час атаки БпЛА пошкоджена будівля прибережній зоні.

Вночі проти 23 лютого російська армія атакувала дронами Одесу. / Фото: ДСНС

Наслідки атаки дронів на Одесу.

Наслідки удару по Одесі / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Атака БпЛА на Одесу

В Одеській області повітряна тривога тривала від 21:10 до 23:54 22 лютого. Місцева влада повідомила, що окупанти обстріляли ударними БпЛА Одесу. Спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

Спочатку Сили оборони півдня повідомили, що внаслідок удару одна людина загинула. Згодом під завалами було виявлено тіла ще двох загиблих осіб.

Також відомо, що ворог спрямував ракети типу Х-31П і Х-22 на Одесу. Втім, ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

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