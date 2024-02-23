Росіяни вдарили дронами по Одесі: фото наслідків

Загинуло троє осіб.
Вночі проти 23 лютого російська армія атакувала дронами Одесу. Внаслідок удару безпілотників пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури. Є жертви.
Про це повідомляють у ДСНС та в МВС.
Зазначається, що пошкоджена будівля прибережній зоні Одеси. Вона зазнала значних руйнувань. Спалахнула пожежа на площі 500 м.кв. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють 34 рятувальники, задіяно 8 одиниць пожежної техніки.
В МВС підтвердили, унаслідок обстрілу Одеси загинули три людини. Їхні дані встановлюють правоохоронці.
Фото наслідків
Атака БпЛА на Одесу
В Одеській області повітряна тривога тривала від 21:10 до 23:54 22 лютого. Місцева влада повідомила, що окупанти обстріляли ударними БпЛА Одесу. Спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.
Спочатку Сили оборони півдня повідомили, що внаслідок удару одна людина загинула. Згодом під завалами було виявлено тіла ще двох загиблих осіб.
Також відомо, що ворог спрямував ракети типу Х-31П і Х-22 на Одесу. Втім, ракети втратили бойову спроможність в повітрі.