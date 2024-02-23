Россияне ударили дронами по Одессе: фото последствий

Ночью против 23 февраля российская армия атаковала дронами Одессу. В результате удара беспилотников поврежден объект гражданской инфраструктуры. Есть жертвы.

Об этом сообщают в ГСЧС и в МВД.

Отмечается, что повреждено здание прибрежной зоны Одессы. Она испытала значительные разрушения. Вспыхнул пожар на площади 500 кв. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают 34 спасателя, задействовано 8 единиц пожарной техники.

В МВД подтвердили, в результате обстрела Одессы погибли три человека. Их данные устанавливают правоохранители.

Фото последствий

Россияне атаковали дронами Одессу.

В Одессе ночью погибли три человека. / Фото: МВД

При атаке БпЛА повреждено здание прибрежной зоны.

Ночью на 23 февраля российская армия атаковала дронами Одессу. / Фото: ГСЧС

Последствия атаки дронов в Одессу.

Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Атака БпЛА на Одессу

В Одесской области воздушная тревога продолжалась с 21:10 до 23:54 22 февраля. Местные власти сообщили, чтооккупанты обстреляли ударными БпЛА Одессу. Вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Сначала Силы обороны юга сообщили, что в результате удара один человек погиб. Впоследствии под завалами были обнаружены тела еще двух погибших.

Также известно, что враг направил ракеты типа Х-31П и Х-22 в Одессу. Впрочем, ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

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