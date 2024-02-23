Окупанти обстріляли ударними БпЛА Одесу: горить обʼєкт інфраструктури

Російські загарбники обстріляли ударними безпілотниками Одесу, внаслідок чого спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він заявив, що на місці працюють всі відповідні служби, які уточнюють данні про постраждалих та руйнування.

"Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Є інформація про постраждалих людей. Данні та кількість уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти з авіації і артилерії вдарили по Сумщині, в результаті чого в будинку загинули двоє осіб.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.

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