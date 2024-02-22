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На Сумщині пролунало 33 вибухів

На Сумщині пролунало 33 вибухів

Обстріл (фото ілюстративне) / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Загарбники продовжують обстрілювати Сумщину.

Протягом доби російські загарбники здійснили 5 обстрілів прикордонної території та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 33 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (28 вибухів).
  • Білопільська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти з авіації і артилерії вдарили по Сумщині, в результаті чого загинули двоє осіб.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вчергове обстріляли Краматорськ, що відомо про постраждалих.

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