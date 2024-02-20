Окупанти вдарили по Україні дронами і ракетами: скільки цілей збила ППО

Вночі проти вівторка, 20 дютого, російські окупаційні війська вдарили по Україні безпілотниками "Shahed". Було знищено 23 ударні БпЛА. Також ворог випустив ракети.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - йдеться у зведенні Генерального штабу.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 23 безпілотників. Зазначається, що росіяни атакували 23 дронами "Shahed" з російського Приморсько-Ахтарська.

"У результаті бойової роботи збито усі 23 Shahed в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі армія РФ атакувала двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області та керованою авіаційною ракетою Х-31 із Запорізької області.

Своєю чергою, у пресслужбі Сил оборони півдня наголосили, що нічна атака дронами-камікадзе "Shahed-131 /136" була спрямована по південно-східних та центральних регіонах.

"В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по 1 на Херсонщині і Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині. Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі проти 20 лютого у кількох областях пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. Зокрема, йшлося про вибухи у передмісті Дніпра та Кременчуці на Полтавщині.

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