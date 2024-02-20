У кількох областях пролунали вибухи

Під час оголошеної повітряної тривоги у кількох областях України пролунали вибухи.

Зокрема, йшлося про вибухи у передмісті Дніпра та Кременчуці на Полтавщині.

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про:

БпЛА з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини, курс південно-західний;

БпЛА на Дніпропетровщині рухається у напрямку Запорізької області, курс південний;

Зберігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря!

Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.