У кількох областях пролунали вибухи

Ворог знову дошкуляє українцям.
Під час оголошеної повітряної тривоги у кількох областях України пролунали вибухи.
Зокрема, йшлося про вибухи у передмісті Дніпра та Кременчуці на Полтавщині.
Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про:
- БпЛА з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини, курс південно-західний;
- БпЛА на Дніпропетровщині рухається у напрямку Запорізької області, курс південний;
- Зберігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря!
- Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Читайте також: