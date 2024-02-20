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У кількох областях пролунали вибухи

У кількох областях пролунали вибухи

Йшлося про вибухи у передмісті Дніпра та Кременчуці на Полтавщині. / Фото: ТСН.ua

Ворог знову дошкуляє українцям.

Під час оголошеної повітряної тривоги у кількох областях України пролунали вибухи.

Зокрема, йшлося про вибухи у передмісті Дніпра та Кременчуці на Полтавщині. 

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про: 

  • БпЛА з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини, курс південно-західний;
  • БпЛА на Дніпропетровщині рухається у напрямку Запорізької області, курс південний;
  • Зберігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря!
  • Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

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