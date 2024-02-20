В нескольких областях раздались взрывы

Во время объявленной воздушной тревоги в нескольких областях Украины раздались взрывы.

В частности, речь шла о взрывах в пригороде Днепра и Кременчуга в Полтавской области.

Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о:

БпЛА из Кировоградской области через Николаевскую в направлении Одесщины, курс юго-западный;

БпЛА на Днепропетровщине двигается в направлении Запорожской области, курс южный;

Сохраняется активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря!

Угроза применения авиационных средств поражения!

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

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