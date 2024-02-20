В нескольких областях раздались взрывы

Враг снова донимает украинцев.
Во время объявленной воздушной тревоги в нескольких областях Украины раздались взрывы.
В частности, речь шла о взрывах в пригороде Днепра и Кременчуга в Полтавской области.
Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о:
- БпЛА из Кировоградской области через Николаевскую в направлении Одесщины, курс юго-западный;
- БпЛА на Днепропетровщине двигается в направлении Запорожской области, курс южный;
- Сохраняется активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря!
- Угроза применения авиационных средств поражения!
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
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