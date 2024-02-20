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В нескольких областях раздались взрывы

В нескольких областях раздались взрывы

Речь шла о взрывах в пригороде Днепра и Кременчуга Полтавской области. / Фото: ТСН.ua

Враг снова донимает украинцев.

Во время объявленной воздушной тревоги в нескольких областях Украины раздались взрывы.

В частности, речь шла о взрывах в пригороде Днепра и Кременчуга в Полтавской области.

Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о:

  • БпЛА из Кировоградской области через Николаевскую в направлении Одесщины, курс юго-западный;
  • БпЛА на Днепропетровщине двигается в направлении Запорожской области, курс южный;
  • Сохраняется активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря!
  • Угроза применения авиационных средств поражения!

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

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